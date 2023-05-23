Движение на Дербеневской улице в Москве ограничат до 22 июня

Фото: transport.mos.ru

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На нескольких участках улицы Дербеневской в Москве до 22 июня ограничат движение транспорта из-за организации работ по реконструкции инженерных сетей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

"До 22 июня для проезда будет закрыта одна полоса на участках улицы Дербеневская. Также будет временно недоступна парковка в местах ограничений", – говорится в сообщении ведомства.

Движение автотранспорта будет частично ограничено по одной из полос улицы от дома № 15 до дома № 11. Еще одна полоса – от дома № 24 до владения № 22, строение 8 – будет полностью перекрыта.

Помимо этого, с 15 мая по 21 августа из-за строительства объектов метрополитена несколько полос будут недоступны для автомобильного движения в районе Звенигородского шоссе. В период с 10 по 20 июня на участке 3-го Силикатного проезда, владение 8а, в сторону шоссе будет закрыта одна полоса. Помимо этого, на участке ожидаются другие ограничения.

