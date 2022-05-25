Первые три автозака с кондиционером и туалетом поступили в Москву

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Три автозака с кондиционером и туалетом на базе Ford поступили в Москву, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

По ее словам, еще 13 таких автозаков на базе "КамАЗа" готовятся к принятию в эксплуатацию.

"Вчера была в следственном изоляторе, специально поинтересовалась, сколько уже сегодня усовершенствованных автозаков поступили. Департамент транспорта Москвы очень активно включился в эту тему, и три уже современных автозака с кондиционером, туалетом поступили", – цитирует Потяеву ТАСС.

Ранее Потяева объяснила, что выпуск новых автозаков с удобствами для перевозки задержанных обусловлен гуманистическими соображениями. Она уточнила, что решение о создании новых автозаков не связано с требованием Совета Европы и Страсбургского суда, который в 2019 году осудил условия транспортировки заключенных в РФ.

О том, что в Москву будут поставлять автозаки, оборудованные кондиционерами и туалетами, стало известно ранее. Также омбудсмен отмечала, что все содержащиеся в столичных следственных изоляторах прошли вакцинацию от COVID-19. Кроме того, в Москве все арестованные и осужденные роженицы теперь получают набор для новорожденного.