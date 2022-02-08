Душевые появятся во всех камерах новых СИЗО в России

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Все камеры новых российских следственных изоляторов будут оборудованы душевыми кабинами, заявил глава Минюста РФ Константин Чуйченко.

"Основная цель все-таки помещения их в следственный изолятор – не причинение им каких-то страданий и ограничений, а это изоляция. Мы в будущие проекты (по строительству СИЗО. – Прим. ред.) поставим вопрос о том, чтобы душевая кабина была в каждой камере", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Чуйченко отметил, что вина подсудимых, содержащихся в СИЗО, еще не установлена юридически, поэтому они должны находиться в приемлемых условиях. По его словам, обновленная редакция правил внутреннего распорядка учреждений ФСИН предусматривает, что условия содержания в следственном изоляторе не должны угнетать человеческое достоинство. Чуйченко добавил, что ограничения должны быть разумными, особенно если речь идет о беременных женщинах.

"Мы считаем, что (в следственном изоляторе. – Прим. ред.) беременная женщина должна каждый день мыться", – заключил глава Минюста.

Ранее Владимир Путин поддержал идею создания новой должности замгендиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Человек на этой позиции начнет создание службы помощи в адаптации заключенных к жизни на воле.