В Москву начнут поставлять автозаки с кондиционерами и туалетами

Фото: Агентство "Москва"
В Москву будут поставлять автозаки, оборудованные кондиционерами и туалетами, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
"Еще одна тема, которая беспокоит людей, – это перевозка в автозаках <...>. Были заключены решения, которые сегодня будут реализовываться, я надеюсь, что в 2022 году я об этом скажу: будет выпускаться новый автозак с кондиционером, с туалетом, со всеми комфортными условиями доставки людей", – сказала она в ходе выступления в Мосгордуме.
Потяева отметила, что все содержащиеся в столичных следственных изоляторах прошли вакцинацию от COVID-19. Кроме того, в Москве все арестованные и осужденные роженицы теперь получают набор для новорожденного.
"Сегодня принято решение об электронном учете всех библиотек в следственных изоляторах, предоставление литературы в электронном виде", – рассказала Потяева.
Ранее глава Минюста РФ Константин Чуйченко заявил, что все камеры новых российских следственных изоляторов будут оборудованы душевыми кабинами. Он отметил, что вина подсудимых, содержащихся в СИЗО, еще не установлена юридически, поэтому они должны находиться в приемлемых условиях.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: