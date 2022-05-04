В Москву начнут поставлять автозаки с кондиционерами и туалетами

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В Москву будут поставлять автозаки, оборудованные кондиционерами и туалетами, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Еще одна тема, которая беспокоит людей, – это перевозка в автозаках <...>. Были заключены решения, которые сегодня будут реализовываться, я надеюсь, что в 2022 году я об этом скажу: будет выпускаться новый автозак с кондиционером, с туалетом, со всеми комфортными условиями доставки людей", – сказала она в ходе выступления в Мосгордуме.

Потяева отметила, что все содержащиеся в столичных следственных изоляторах прошли вакцинацию от COVID-19. Кроме того, в Москве все арестованные и осужденные роженицы теперь получают набор для новорожденного.

"Сегодня принято решение об электронном учете всех библиотек в следственных изоляторах, предоставление литературы в электронном виде", – рассказала Потяева.

Ранее глава Минюста РФ Константин Чуйченко заявил, что все камеры новых российских следственных изоляторов будут оборудованы душевыми кабинами. Он отметил, что вина подсудимых, содержащихся в СИЗО, еще не установлена юридически, поэтому они должны находиться в приемлемых условиях.