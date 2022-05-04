Омбудсмен объяснила необходимость туалетов в автозаках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева объяснила, что выпуск новых автозаков с удобствами для перевозки задержанных обусловлен гуманистическими соображениями, сообщает "Газета.ру".

"В планах создать такие автозаки для удобства перевозки, так как обращения поступали и в мой адрес, и в адрес членов ОНК. Естественно, эта тема очень актуальна, особенно если она касается женщин, и особенно если она касается беременных женщин. Я очень рада, что такое решение было принято, и надеюсь, что оно будет реализовано", – отметила Потяева.

Она уточнила, что решение о создании новых автозаков не связано с требованием Совета Европы и Страсбургского суда, который в 2019 году осудил условия транспортировки заключенных в РФ.

"Думаю, что это наше внутреннее решение, так как обращаются и сами люди, содержащиеся в наших следственных изоляторах, и руководство следственных изоляторов с пониманием к этому относится", – заявила Потяева.

О том, что в Москву будут поставлять автозаки, оборудованные кондиционерами и туалетами, стало известно ранее. Также омбудсмен отмечала, что все содержащиеся в столичных следственных изоляторах прошли вакцинацию от COVID-19. Кроме того, в Москве все арестованные и осужденные роженицы теперь получают набор для новорожденного.