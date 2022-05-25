Электрички задерживаются на Рижском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Электрички следуют с задержками на Рижском направлении Московской железной дороги в связи с вынужденной остановкой поезда на станции "Павшино". Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

"Сегодня в 7:57 на станции "Павшино" Рижского направления МЖД совершил вынужденную остановку электропоезд. В результате в настоящее время в пути задерживаются электрички в сторону Москвы и МЦД-2", – говорится в сообщении.

Отмечается, что железнодорожники делают все необходимое для восстановления графика движения электропоездов.

Ранее сообщалось, что расписание электричек Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменится с 25 мая до конца июня. Время движения некоторых поездов изменится из-за модернизации инфраструктуры на станциях Кунцевская, Тимирязевская и Дмитров.