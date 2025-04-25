25 апреля, 15:46Транспорт
На Северном и Южном речных вокзалах отметят открытие навигации
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Открытие летней навигации отметят на Северном и Южном речных вокзалах 27 апреля. Об этом сообщает Дептранс Москвы в телеграм-канале.
В рамках праздника пройдут мастер-классы, квизы и игротеки. Также гостей ждет анимационная программа. Кроме того, желающие смогут запечатлеть себя в брендированной фотобудке или возле тематической фотозоны.
На речных вокзалах состоятся танцевальные и музыкальные номера. Выступят артисты проекта "Музыка в метро" и диджей-сеты, добавили в департаменте. Вечером пройдут световое шоу и сюрприз-выступление от известного артиста. Гостям мероприятия раздадут бесплатное угощение.
В Дептрансе добавили, что для участия в мастер-классах по акварельной живописи, сборке моделей теплоходов и по фотомастерству нужно предварительно зарегистрироваться.
Заммэра Максим Ликсутов сообщил, что перед началом сезона была обновлена инфраструктура речных вокзалов. Также вице-мэр отметил, что развитие речного движения в Москве продолжается по поручению Сергея Собянина.
Ранее в честь открытия летней навигации в столице возобновили работу две смотровые площадки на крышах речных вокзалов. Они доступны для посещения в рамках экскурсионных программ "Северный порт пяти морей" и "Южный порт пяти морей".
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