На Северном и Южном речных вокзалах отметят открытие навигации

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Открытие летней навигации отметят на Северном и Южном речных вокзалах 27 апреля. Об этом сообщает Дептранс Москвы в телеграм-канале.

В рамках праздника пройдут мастер-классы, квизы и игротеки. Также гостей ждет анимационная программа. Кроме того, желающие смогут запечатлеть себя в брендированной фотобудке или возле тематической фотозоны.

На речных вокзалах состоятся танцевальные и музыкальные номера. Выступят артисты проекта "Музыка в метро" и диджей-сеты, добавили в департаменте. Вечером пройдут световое шоу и сюрприз-выступление от известного артиста. Гостям мероприятия раздадут бесплатное угощение.

В Дептрансе добавили, что для участия в мастер-классах по акварельной живописи, сборке моделей теплоходов и по фотомастерству нужно предварительно зарегистрироваться.

Заммэра Максим Ликсутов сообщил, что перед началом сезона была обновлена инфраструктура речных вокзалов. Также вице-мэр отметил, что развитие речного движения в Москве продолжается по поручению Сергея Собянина.

Ранее в честь открытия летней навигации в столице возобновили работу две смотровые площадки на крышах речных вокзалов. Они доступны для посещения в рамках экскурсионных программ "Северный порт пяти морей" и "Южный порт пяти морей".