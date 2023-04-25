Более 4,7 тысячи автомобилей BMW отзывают в России

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Немецкий автопроизводитель BMW отзовет 4 736 автомобилей в России из-за возможных проблем с подушкой безопасности. Об этом сообщает Росстандарт со ссылкой на "БМВ Русланд Трейдинг" – официального представителя компании на российском рынке.

"На затронутых автомобилях в результате многолетнего старения может произойти сбой газогенератора надувной подушки безопасности водителя <...> При неблагоприятных обстоятельствах газогенератор взрывается и его металлические детали могут причинить травмы", – указывается в сообщении ведомства.

Речь идет о транспортных средствах, которые изготовили в период с января 2015 года по январь 2016 года. На них будет заменена надувная подушка безопасности водителя.

Согласно уведомлению Росстандарта, "БМВ Русланд Трейдинг" проинформирует владельцев BMW, подпадающих под отзыв, о необходимости сдать машину на ремонт в дилерский центр.

Ранее японский бренд Lexus также отзывал более 8 тысяч автомобилей в России. На всех машинах провели замену вентиляционной трубки топливного бака в сборе. Предполагалось, что из-за внутренних напряжений там могут образоваться трещины.