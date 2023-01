Более 8 тысяч автомобилей Lexus отзовут в России

Фото: depositphotos/goglik83

Более 8 тысяч автомобилей Lexus отзывают в РФ, сообщается на сайте Росстандарта.

"Отзыву подлежит 8 301 автомобиль Lexus GS 250, GS 350, GS 450H, GS-F, IS 200T, IS 250, IS 300H, RC 200T, RC 350, RC-F, реализованный с 16 марта 2012 года по 1 октября 2019 года", – отметили в ведомстве.

Отозваны будут автомобили, в которых находится устройство контроля улавливания паров топлива.

В ведомстве сообщили, что фланец вентиляционной трубки топливного бака устроен так, что из-за внутренних напряжений могут образоваться трещины, которые способны расширяться со временем.

В конечном итоге появление трещин способствует возникновению утечки топлива, что увеличивает риск возгорание автомобиля.

На всех машинах специалисты проведут замену вентиляционной трубки топливного бака в сборе.

ООО "Тойота Мотор" проинформирует водителей через рассылку писем или по телефону о предоставлении автомобиля для ремонта. Ремонтные работы будут проведены бесплатно.

Ранее сообщалось, что более 47 тысяч автомобилей Toyota и Lexus отзывают в РФ. На всех автомобилях, подпадающих под отзыв, будет выполнено перепрограммирование модуля передачи данных.

