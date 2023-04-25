Северный вестибюль станции "Лермонтовский проспект" вновь открыли для пассажиров

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Северный вестибюль станции "Лермонтовский проспект" Московского метрополитена вновь открыли для пассажиров. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Речь идет о выходах № 5, 6 и 8, которые ранее были закрыты для пассажиров столичного метрополитена по требованию полиции.

"Станция работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Причиной закрытия северного вестибюля станции стал обнаруженный у одного из пассажиров предмет, похожий на гранату. Вещь изъяли и увезли с места для дальнейшего исследования. До прибытия специалистов территория возле станции была оцеплена, а переход на станцию "Косино" осуществлялся по улице.

