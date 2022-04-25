МКАД стала лидером по числу аварий со смертельным исходом – ГИБДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

МКАД остается лидером среди магистралей столицы по числу аварий с летальным исходом, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

На втором месте по количеству таких ДТП оказалось Варшавское шоссе, а третью строчку заняло Калужское шоссе.

В ведомстве напомнили водителям о правилах движения на крупных скоростных магистралях. В частности, необходимо соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

"Эти простые и жизненно важные меры безопасности помогут избежать аварийных ситуаций и сохранят ваши жизнь и здоровье", – подчеркнули в ГИБДД.

Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что мужчины в возрасте от 20 до 40 лет наиболее часто нарушали правила дорожного движения в качестве пешехода в первом квартале 2022 года. Нарушителями чаще становились работающие, реже – студенты, меньше всего – пенсионеры.

