Фото: ТАСС/пресс-служба вице-премьера РФ Хуснуллина

Больше тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту, сообщает РИА Новости.

Движение автомобилей на мосту останавливалось на 3,5 часа. Около 22:00 оно возобновилось. Сейчас в очереди со стороны Тамани находится 600 транспортных средств. Со стороны Керчи стоит 450 автомобилей.

Время ожидания проезда с каждой стороны моста составляет порядка двух часов.

В ночь на 14 февраля движение по мосту также перекрывали. Находящихся на нем водителей призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.