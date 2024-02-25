25 февраля, 22:22Транспорт
Больше тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту
Фото: ТАСС/пресс-служба вице-премьера РФ Хуснуллина
Больше тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту, сообщает РИА Новости.
Движение автомобилей на мосту останавливалось на 3,5 часа. Около 22:00 оно возобновилось. Сейчас в очереди со стороны Тамани находится 600 транспортных средств. Со стороны Керчи стоит 450 автомобилей.
Время ожидания проезда с каждой стороны моста составляет порядка двух часов.
В ночь на 14 февраля движение по мосту также перекрывали. Находящихся на нем водителей призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
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