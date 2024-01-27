Кабмин передал часть акватории Азовского моря военным в Крыму для обороны РФ

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Правительство РФ передало часть акватории Азовского моря войсковой части в Керчи на 20 лет для обеспечения обороны России и безопасности государства. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В частности, в обособленное водопользование передана войсковая часть 6942, расположенная в Керчи. Часть обязана содержать в исправности гидротехнические объекты в выделенной части акватории.

Также исключается возможность использования этой части юридическими и физическими лицами, в том числе для рыболовства.

21 января системы российской противовоздушной обороны уничтожили одну авиационную ракету ВСУ над акваторией Черного моря у западного побережья Крыма. Атака была пресечена в 14:30 по московскому времени, уточнили в Минобороны РФ.

Собянин: система ПВО отразила атаку летевшего к Москве беспилотника