Перевозки на МЖД осуществляются в штатном режиме

Фото: Агентство "Москва"

Перевозки на Московской железной дороге проводятся в штатном режиме, сообщает пресс-служба МЖД.

Для контроля погодных условий на МЖД работает метеослужба. Она в режиме реального времени мониторит погодную обстановку в регионах прохождения дороги. На основе полученной информации принимаются решения о выводе на линии спецтехники.

Если погодные условия ухудшатся, МЖД задействует электровозы, оборудованные вибропантографами, и установки механической очистки гололеда. Такие устройства при движении сбивают наледь с контактной сети.

Ранее штормовое предупреждение объявили в Москве из-за ледяного дождя. Такие осадки продлятся до утра. Сейчас в столичном регионе наблюдается ярко выраженная сходимость воздушных масс с различными свойствами и с разным температурным режимом.

Кроме того, в городе из-за гололедицы объявлен желтый уровень опасности. Предупреждение будет действовать до 13:00 27 февраля. Из-за ветра предупреждение будет действовать до 21:00 26 февраля. Местами порывы ветра составят 15 метров в секунду.

Столичных водителей попросили отказаться от поездок на личном авто и пересесть на городской транспорт из-за прогнозируемого ледяного дождя вечером в воскресенье. За рулем в условиях непогоды следует быть очень внимательными, нельзя превышать скорость, нарушать дистанцию и совершать резкие маневры.

Синоптики спрогнозировали гололедицу и ледяной дождь в Москве