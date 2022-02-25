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транспорт

12:08 (обновлено 25.02.2022 12:25)

Поезда задерживаются на участке Люблинско-Дмитровской линии метро

транспортметро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов временно не осуществляется на участке Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом в своем телеграм-канале сообщает столичный Дептранс.

"Нет движения поездов от станции "Селигерская" до "Петровско-Разумовской" из-за человека на путях", – говорится в публикации.

В обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами.

Позднее в Дептрансе заявили, что движение удалось восстановить, оно вводится в график.

Ранее на Казанском направлении МЖД произошли задержки в следовании поездов. Один из составов по техническим причинам остановился на станции Авиамоторной. Неисправный электропоезд оперативно убрали вспомогательным составом, до этого электрички следовали по вспомогательному пути.

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