Расписание электричек МЖД изменится в праздничные дни в феврале и марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание электричек Московской железной дороги (МЖД) изменится с 22 по 24 февраля и с 4 по 8 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Движение поездов будет осуществляться следующим образом: 22 февраля, 6 марта – расписанием вторника, 23 февраля, 8 марта – воскресенья, 24 февраля, 4 марта – четверга, 5 марта – пятницы, 6 и 7 марта – субботы", – говорится в сообщении.

Изменение касаются экспрессов в Александров, Владимир, Большую Волгу, Раменское, Рязань, Калугу и Тулу. Кроме того, 23 февраля и с 4 по 8 марта корректировки коснутся поездов в Брянской, Калужской, Владимирской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областях.

Пассажиров призвали следить за расписанием на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что федеральные льготники теперь могут оформлять электронные билеты на электрички в приложении "РЖД Пассажирам". В настоящее время такую услугу предоставляют 24 из 25 пригородных перевозчиков.

