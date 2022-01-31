Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Электрички на Казанском направлении Московской железной дороги задерживаются в связи с остановкой поезда на станции Люберцы по техническим причинам, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.
"Сегодня в 07:25 на станции Люберцы по техническим причинам был остановлен пригородный поезд № 6807 Шатура – Москва. Стоянка поезда составила 20 минут. В связи с этим на Казанском направлении МЖД в пути задерживаются некоторые поезда до 20 минут", – отметили в пресс-службе.
В МЖД уточнили, что в настоящее время делается все возможное, чтобы сократить опоздание составов и пустить их по графику.
Ранее следовали с задержками несколько поездов Рижского направления МЖД и МЦД-2. Неполадки в движении произошли из-за ЧП с ребенком.
Электрички задерживаются на Казанском направлении МЖД из-за остановки состава
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