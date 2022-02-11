"Сапсан" остановили в Твери из-за технической неисправности

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Твери из-за технической неисправности остановили поезд "Сапсан", следующий по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).
"11 февраля 2022 года в 08:20 на станции Тверь в связи с технической неисправностью был остановлен поезд № 758 "Сапсан", – говорится в сообщении.
Уточняется, что из Москвы был направлен резервный состав, который довезет пассажиров до места назначения. Ожидается, что задержка в расписании составит порядка двух часов. В настоящее время специалисты работают над тем, чтобы минимизировать потери во времени.
Ранее мужчина в состоянии алкогольного опьянения, стоя на путях, не давал проехать поезду в сторону Подольска. В результате он задержал движение нескольких составов. Задержка составила несколько часов.
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