"Сапсан" остановили в Твери из-за технической неисправности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Твери из-за технической неисправности остановили поезд "Сапсан", следующий по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

"11 февраля 2022 года в 08:20 на станции Тверь в связи с технической неисправностью был остановлен поезд № 758 "Сапсан", – говорится в сообщении.

Уточняется, что из Москвы был направлен резервный состав, который довезет пассажиров до места назначения. Ожидается, что задержка в расписании составит порядка двух часов. В настоящее время специалисты работают над тем, чтобы минимизировать потери во времени.

Ранее мужчина в состоянии алкогольного опьянения, стоя на путях, не давал проехать поезду в сторону Подольска. В результате он задержал движение нескольких составов. Задержка составила несколько часов.

