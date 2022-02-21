Движение электричек на Казанском направлении МЖД восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение пригородных поездов на Казанском направлении Московской железной дороги восстановили после остановки одного из составов.

"Неисправный электропоезд убран вспомогательным составом. МЖД принимает все меры, чтобы сократить опоздание поездов, и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", – говорится на сайте МЖД.

Ранее сообщалось, что на Казанском направлении МЖД было затруднено движение поездов в сторону столицы из-за остановки состава по техническим причинам на станции Авиамоторная. По этой причине некоторые электрички направлялись в Москву по другому пути.