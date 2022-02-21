На Казанском направлении МЖД затруднено движение поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На Казанском направлении Московской железной дороги затруднено движение поездов в сторону столицы, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"На Казанском направлении затруднено движение в сторону Москвы из-за остановки состава по техническим причинам на станции Авиамоторная, к нему уже прибыл вспомогательный состав", – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что некоторые составы направляются в Москву по другому пути. Пассажиров попросили быть внимательными и следить за объявлениями.

Ранее сообщалось, что расписание электричек МЖД изменится с 22 по 24 февраля и с 4 по 8 марта. Так, 22 февраля и 6 марта электрички будут ходить по расписанию вторника, 23 февраля, 8 марта – воскресенья, 24 февраля, 4 марта – четверга, 5 марта – пятницы, 6 и 7 марта – субботы.

