Трамваи трех маршрутов задерживаются на Волочаевской улице из-за ДТП на путях

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Трамваи трех маршрутов задерживаются на улице Волочаевской из-за дорожно-транспортного происшествия на путях. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
"На улице Волочаевской из-за ДТП на путях в районе остановки "Дом культуры "Серп и молот" задерживаются трамваи № 24, 43 и 45", – говорится в сообщении департамента.
Пассажиров призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.
К настоящему моменту движение трамваев на данном участке восстановлено. Об этом также сообщили в ведомстве.
Ранее сбой произошел на Краснопролетарской улице, вблизи метро "Новослободская". Из-за аварии там задерживались трамваи № 50. Позже движение восстановили.
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