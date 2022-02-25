Трамваи трех маршрутов задерживаются на Волочаевской улице из-за ДТП на путях

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Трамваи трех маршрутов задерживаются на улице Волочаевской из-за дорожно-транспортного происшествия на путях. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"На улице Волочаевской из-за ДТП на путях в районе остановки "Дом культуры "Серп и молот" задерживаются трамваи № 24, 43 и 45", – говорится в сообщении департамента.

Пассажиров призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

К настоящему моменту движение трамваев на данном участке восстановлено. Об этом также сообщили в ведомстве.

Ранее сбой произошел на Краснопролетарской улице, вблизи метро "Новослободская". Из-за аварии там задерживались трамваи № 50. Позже движение восстановили.