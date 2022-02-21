Трамваи задерживаются на Покровском бульваре из-за машины на путях

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Трамваи № 3, 39, А задерживаются в районе остановки Воронцово Поле на Покровском бульваре. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале департамента транспорта столицы.

Как поясняют в Дептрансе, причиной задержек стал автомобиль на путях.

"Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – попросили в департаменте.

Ранее затруднения в движении трамваев зафиксировали на Каланчевской улице. Был ограничен проезд трамваев № 7 и 50, а также 13 и 37 в районе остановки "МЦД Каланчевская" из-за повреждения контактной сети.