Движение трамваев на Большой Ширяевской улице восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Движение трамваев №4п, 25 на Большой Ширяевской улице восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее трамваи задерживались из-за застрявшего на путях автомобиля. Из-за этого временно изменили маршруты.

До этого в районе остановки "МЦД Каланчевская" задерживались трамваи № 7, 13, 37, 50. В качестве причины в Дептрансе назвали повреждение контактной сети. Спустя некоторое время движение восстановили.

