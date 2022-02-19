Ряд трамваев задерживается на Большой Ширяевской улице в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Трамваи № 4п, 25 задерживаются на Большой Ширяевской улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Транспорт задерживается из-за застрявшего на путях автомобиля. Инцидент произошел в районе остановки "Большая Оленья улица".

"Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – говорится в сообщении.

Ранее в районе остановки "МЦД Каланчевская" задерживались трамваи № 7, 13, 37, 50. В качестве причины в Дептрансе назвали повреждение контактной сети. Спустя некоторое время движение восстановили.

