Трамваи задерживаются на Краснопролетарской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Краснопролетарской улице, вблизи метро "Новослободская", задерживаются трамваи № 50. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Уточняется, что это связано с аварией на трамвайных путях.

"Маршрут временно изменен. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – говорится в публикации.

Ранее сбой в движении трамваев № 50, а также № 7 произошел в районе 3-го Самотечного переулка. Задержки были вызваны техническими причинами. Позже движение полностью восстановили.

