Трамваи № 7 и 50 задерживались в районе остановки 4-й Самотечный переулок

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Трамваи № 7 и 50 задерживались в 3-м Самотечном переулке в Москве. Об этом информирует департамент транспорта города в официальном телеграм-канале.

Сбой произошел по техническим причинам. Задержки случились в районе остановки 4-й Самотечный переулок. Позднее стало известно, что движение удалось полностью восстановить.

Ранее на Симферопольском бульваре задерживались трамваи. Там на путях застрял автомобиль.

Трамваи временно ходили до метро "Чертановская" вместо остановки "Чертаново Южное".