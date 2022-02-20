Трамваи задерживаются на улице Гиляровского

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Трамваи № 7 и 50 задерживаются на улице Гиляровского. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"На улице Гиляровского (в районе остановки "Улица Щепкина") по техническим причинам задерживаются трамваи № 7, 50", – указали в ведомстве.

В связи с инцидентом маршруты следования трамваев временно изменены.

Пассажиров попросили внимательно слушать объявления водителей.

Накануне из-за повреждения контактной сети задерживались трамваи № 7, 13, 37 и 50 на Каланчевской улице. Позже сообщалось о задержке на Большой Ширяевской улице. Там проезд был ограничен из-за автомобиля на путях.