Дополнительные системы обогрева появятся на 8 пересадочных узлах МЦК

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Восемь транспортно-пересадочных узлов Московского центрального кольца (МЦК) оборудуют дополнительными системами обогрева. Об этом сообщается в канале МЦК в Telegram.

"Чтобы ждать зимой "Ласточку" было комфортно и тепло, мы устанавливаем дополнительные системы обогрева на транспортно-пересадочных узлах (ТПУ)", – сказано в сообщении МЦК. Уточняется, что дополнительно утеплить планируют ТПУ "Ботанический сад", "Шоссе Энтузиастов", "Белокаменная", "Кутузовская", "Хорошево", а также "Шелепиха", "Ростокино" и "Крымская".

Кроме того, для защиты от холодов дополнительные входные группы дверей появятся на станции "Белокаменная".

Ранее стало известно, что в 2018 году с МЦК интегрируют восемь направлений железной дороги, включая Ярославское, Казанское, Горьковское, Курское, Павелецкое, Рижское и Савеловское направления. Об этом проекте рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.