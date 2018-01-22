Восемь направлений железной дороги интегрируют с МЦК

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Восемь направлений железной дороги интегрируют с Московским центральным кольцом в 2018 году. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Один из самых крупных проектов – строительство транспортно-пересадочного узла "Рязанская", который объединит одноименные станции "Нижегородская" МЦК, Большой кольцевой и Кожуховской линий метро, а также платформу Карачарово Горьковского направления железной дороги.

"Карачарово – очень сложный проект, где мы одновременно строим вместе с железнодорожниками подземный распределительный уровень площадью 7 тысяч квадратных метров. Платформа Карачарово будет зонной станцией, на которой часть поездов будет останавливаться, не доходя до центра города, и пассажиры будут пересаживаться и на МЦК, и на новую ветку метро", – цитирует Хуснуллина пресс-служба Стройкомплекса.

По его словам, сейчас ведется большая работа по созданию пересадки со станции МЦК "Новохохловская" на одноименную платформу Курского направления железной дороги и по объединению станции МЦК "Окружная" с метро и железнодорожной платформой.

На Казанском направлении работы уже завершены: построен подземный пешеходный переход, соединивший ТПУ "Андроновка" и платформу "Фрезер".

Впоследствии с МЦК интегрируют Ярославское, Казанское, Горьковское, Курское, Павелецкое, Рижское и Савеловское направления Московской железной дороги, а также Октябрьскую железную дорогу.