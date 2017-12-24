Более 600 литров чая раздали москвичам у закрытых станций метро

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Более 600 литров горячего чая раздали москвичам в пунктах, организованных Московским метрополитеном, около закрытых станций Замоскворецкой линии. Напиток можно было получить около "Сокола" и "Речного вокзала".

"За эти выходные, 23 и 24 декабря, сотрудники московского метро раздавали пассажирам горячий чай возле станций метро "Сокол" и "Речной вокзал" на время закрытия участка Замоскворецкой линии. В общей сложности было роздано более 600 литров горячего напитка!", – говорится в сообщении пресс-службы метро.

Ранее сообщалось, что около станций раздали 285 литров чая в первый день закрытия – 23 декабря. Согреться с помощью напитка можно было до 20:00 24 декабря.

Станции "Войковская", "Водный стадион", "Речной вокзал" закрыты 23 и 24 декабря. Они не работают из-за подключения новой станции "Ховрино" к зеленой ветке. Участок возобновит работу в привычном режиме с утра 25 декабря.

Объявления о закрытии станций звучат на эскалаторах подземки каждые 15 минут. Сообщения транслируют на Замоскворецкой линии, станциях внутри и на Кольцевой линии метро. Пассажиров МЦК предупреждают об изменениях с помощью плакатов.