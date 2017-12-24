Более 285 литров чая раздали пассажирам около станций "Сокол" и "Речной вокзал"

Фото: ТАСС/Zuma/J.M. Guyon
Более 285 литров горячего чая раздали пассажирам на специальных пунктах возле станций "Сокол" и "Речной вокзал" 23 декабря, сообщает Агенство "Москва".
Машины, где угощают бесплатным напитком, продолжают дежурить и 24 декабря. Чаем можно будет согреться до 20:00.
Станции "Войковская", "Водный стадион", "Речной вокзал" закрыты 23 и 24 декабря из-за подключения новой станции "Ховрино" к зеленой ветке. Недоступный сейчас участок заработает в обычном режиме 25 декабря в 5:30.
О закрытии станций объявляют на эскалаторах каждые 15 минут, а также на всех станциях Замоскворецкой линии, станциях внутри и на Кольцевой линии метро. Также на МЦК разместили более 150 плакатов, предупреждающих пассажиров о закрытии этого участка.
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