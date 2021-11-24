Заторы в Москве достигли 10 баллов

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Заторы на столичных дорогах оцениваются в 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".
Движение транспорта затруднено на вылетных магистралях, на участках внешней и внутренней стороны МКАД. Так же медленно двигается поток автомобилей на Третьем транспортном, Садовом и Бульварном кольцах.
По данным сервиса, загруженность дорог в городе снизится к 22:00.
В среду, 24 ноября, Москву накрыл снегопад. В комплексе городского хозяйства москвичей призвали быть осторожными на улице из-за сильного ветра и метели. Горожанам рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
В Москве также продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. В связи с этим в Минтрансе просили столичных водителей соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.
ЦОДД оценивает трафик в Москве в 9 баллов
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