Заторы в Москве достигли 10 баллов

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Заторы на столичных дорогах оцениваются в 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

Движение транспорта затруднено на вылетных магистралях, на участках внешней и внутренней стороны МКАД. Так же медленно двигается поток автомобилей на Третьем транспортном, Садовом и Бульварном кольцах.

По данным сервиса, загруженность дорог в городе снизится к 22:00.

В среду, 24 ноября, Москву накрыл снегопад. В комплексе городского хозяйства москвичей призвали быть осторожными на улице из-за сильного ветра и метели. Горожанам рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В Москве также продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. В связи с этим в Минтрансе просили столичных водителей соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

