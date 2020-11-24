Почти 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве происходят задержки и отмены авиарейсов. Известно, что корректировки расписания затронули 39 вылетов. Такие данные приводит сервис "Яндекс.Расписания".

Сообщается, что наибольшее количество изменений произошло в аэропорту Шереметьево. Там отменили 30 рейсов. Еще один вылет был задержан.

В аэропорту Внуково 2 рейса отменили и еще 2 задержали. При этом в Домодедово перенесли время вылета 2 самолетов. Еще 2 лайнера не взлетят вовсе.

Причины изменений в расписании не сообщаются.

Ранее стало известно, что Венесуэла возобновила авиасообщение с Россией. Рейсы между странами открылись с 23 ноября.