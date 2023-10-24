РЖД начали тестировать обогреватели на платформах Московского региона

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Компания "Российские железные дороги" начала тестировать на платформах Московского региона инфракрасные обогреватели, реагирующие на движения человека. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.

"В настоящее время на платформах станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково тестируем инфракрасные обогреватели. Эти системы установлены над скамейками и реагируют на движение человека – включаются и излучают тепло, когда он подходит или садится", – говорится в сообщении.

В дальнейшем подобные технологии планируют распространить по всей сети Российских железных дорог.

К началу осенне-зимнего сезона компания установила 70 погодных модулей на пассажирских платформах в Московской, Ростовской, Волгоградской, Свердловской областях и других регионах страны. Они представляют собой сборную конструкцию с панорамным остеклением, автоматической системой освещения и встроенными экоскамейками.

Ранее стало известно, что РЖД назначили более 250 дополнительных поездов на предстоящие ноябрьские праздники. Речь идет о поездах дальнего следования. В этом году их будет на 10% больше, чем в прошлом. Наибольшая загруженность прогнозируется 3 и 6 ноября.



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