ГД отложила рассмотрение проекта о признании в РФ водительских прав Армении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы России решили бессрочно отложить рассмотрение законопроекта о признании в РФ водительских удостоверений (ВУ) граждан Армении. Об этом сообщила пресс-служба ГД РФ.

Предполагалось, что закон будет распространяться на национальные ВУ граждан республики, которые осуществляют предпринимательскую и трудовую деятельность. Законопроект был принят Госдумой в первом чтении в июне 2022 года.

Глава комитета ГД по транспорту и развитию транспортной структуры Евгений Москвичев указал, что инициатива в настоящее время не соответствует интересам России, и ранее предложил депутатам приостановить рассмотрение проекта.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что руководство Армении ничего не сделало для закрепления статуса русского языка. Ведь именно с этим вопросом связаны возможные преференции для армянских водителей при работе на территории России. Аналогичные решения уже были приняты в отношении Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

"Что касается Армении, мы видим: нет статуса русского языка, последние решения совершенно не направлены на развитие отношений в этой сфере", – отметил Володин.

19 сентября ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий, а власти НКР затем объявили о прекращении существования республики с 2024 года.

Жителей региона стали перевозить в Армению. Из-за этого армянский премьер обвинил в произошедшем союзников. По его словам, сто тысяч армян бежали из НКР под "бездействием" российских миротворцев. При этом Пашинян отметил, что дорожная карта по нормализации взаимоотношений между Арменией и Азербайджаном была разработана при посредничестве Евросоюза.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и Евросоюз подталкивают Армению выйти из ОДКБ и подписать мирный договор с Азербайджаном без учета интересов армян в Нагорном Карабахе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия фиксирует попытки НАТО продвинуть свои интересы в Закавказье через Армению.

В Азербайджане заявили о ходе разоружения в Карабахе