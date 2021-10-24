Движение поездов на МЦК полностью восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов против часовой стрелки на МЦК восстановлено после падения человека на пути. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что поезда временно проезжают станции "Локомотив", "Бульвар Рокоссовского" и "Белокаменная" без остановки.

Ранее Дептранс Москвы сообщил о задержке поездов, движущихся против часовой стрелки. Все составы пришлось остановить из-за падения человека на пути. В обратном направлении поезда следовали в соответствии с графиком.

Накануне на станции "Павелецкая" столичного метро человек упал на рельсы. Мужчину спасли и оказали необходимую медицинскую помощь. Движение поездов на Замоскворецкой линии было затруднено.

