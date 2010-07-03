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11:17

Движение на серой ветке метро восстановлено

транспорт метро город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановили после сбоя, сообщает пресс-служба подземки в Twitter. Движение вводится в график.

Ранее составы не ходили на участке от "Савеловской" до "Алтуфьево". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Сбой в движении поездов произошел на серой ветке метро

Причиной стал несчастный случай на станции "Отрадное". Там, по данным "Интерфакс", под прибывающий поезд упал пассажир, спасти его не удалось. Чтобы извлечь тело, на станции пришлось снимать напряжение контактного рельса.

На прошлой неделе сбой произошел на Сокольнической линии метро. Составы не курсировали между станциями "Коммунарка" и "Юго-Западная". СМИ передавали, что из-за технической неисправности поезд без пассажиров остановился в тоннеле между "Румянцево" и "Саларьево". Уточнялось, что на участке запустили порядка двух десятков компенсационных автобусов.

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