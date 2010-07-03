Движение поездов на южном участке красной ветки метро приостановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движения поездов между станциями "Коммунарка" и "Юго-Западная" Сокольнической линии подземки нет, сообщает метро в микроблоге в Twitter.

Временно закрыты на вход станции "Коммунарка", "Ольхово", "Прокшино", "Филатов Луг", "Саларьево", "Румянцево" и "Тропарево".

Как передает "Интерфакс", из-за технической неисправности около 6:00 поезд без пассажиров остановился в тоннеле между "Румянцево" и "Саларьево". Источник агентства уточнил, что на участке запустили порядка двух десятков компенсационных автобусов.