Сбой в движении поездов произошел на оранжевой ветке метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В графике движения поездов на оранжевой ветке столичной подземки произошел небольшой сбой.

"На станции "Проспект Мира" были высажены пассажиры из одного поезда. Состав убран с линии для проверки с подозрением на сбой системы кондиционирования в одном из вагонов", – цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы метро.

В результате несколько поездов на короткое время снизили скорость для соблюдения интервала. Сейчас движение на линии восстановлено в полном объеме.

11 сентября на южном участке Сокольнической линии московского метро движение временно не осуществлялось между станциями "Парк культуры" и "Спортивная" в сторону центра из-за падения пассажира на рельсы. Позже стало известно, что упавший с платформы молодой человек погиб.

