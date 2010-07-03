Сбой в движении поездов произошел на серой ветке метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сбой в движении поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщает пресс-служба подземки в Twitter.

Составы не ходят на участке от "Савеловской" до "Алтуфьево". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Уточняется, что движения на линии нет из-за пассажира на пути.

На прошлой неделе сбой произошел на Сокольнической линии метро. Составы не курсировали между станциями "Коммунарка" и "Юго-Западная". СМИ передавали, что из-за технической неисправности поезд без пассажиров остановился в тоннеле между "Румянцево" и "Саларьево". Уточнялось, что на участке запустили порядка двух десятков компенсационных автобусов.