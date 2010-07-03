Пользователи каршеринга совершили более 36 млн поездок за 9 месяцев

Фото: Москва 24/Александр Авилов

За первые девять месяцев года, с января по сентябрь, пользователи столичного каршеринга совершили более 36 миллиона поездок, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, это в 1,5 раза больше показателя за весь 2018 год – тогда краткосрочной арендой машин воспользовались 23 миллиона раз. Всего же с запуска сервиса в 2015 году пользователи арендовали автомобили сервиса 66,4 миллиона раз.

Ликсутов рассказал, что операторы каршеринга работают над улучшением его качества, регулярно увеличивая парк машин и разрабатывая гибкие тарифы. В итоге многие москвичи отказываются от личных машин в пользу сервиса краткосрочной аренды.

"В результате в столице снижается загруженность дорог, а водители экономят собственные средства – им не требуется содержать и ремонтировать машину", – цитирует заммэра Агентство "Москва".

Сегодня общий парк девяти операторов насчитывает 26 тысяч автомобилей. Всего за четыре года число машин выросло в 250 раз. Пользователи могут выбрать автомобиль под свои потребности: эконом- и бизнес-класс, с детскими креслами, фургоны. Также у некоторых операторов появляются электромобили.

Ранее сообщалось, что пользователи каршеринга YouDrive смогут оставить заявку на покупку автомобиля в приложении сервиса. Стоимость машин каршеринга будет ниже средней цены на рынке вторичных автомобилей.

Первыми для покупки будут доступны автомобили Smart 2016 года, цена на них составит 451 тысячу рублей с НДС. Пользователь сервиса сам сможет оценить машину и провести тест-драйв, арендовав автомобиль.

В компании подчеркнули, что все машины обслуживаются у официальных дилеров и имеют электронные сервисные книжки, в которых есть вся история эксплуатации.