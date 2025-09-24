ЦОДД призвал водителей быть внимательными за рулем из-за дождя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал водителей быть внимательнее за рулем из-за дождя в Москве, сообщила пресс-служба Дептранса.

В частности, автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

В настоящее время трафик на дорогах оценивается в 4 балла. Интенсивное движение фиксируется на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) возле Чурской эстакады и Беговой улицы, а также на внутренней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе.

Вечером затруднения возможны в центре столицы, на ТТК, МКАД и на вылетных магистралях. В связи с этим автомобилистам предложили пересесть на общественный транспорт для поездок по городу.

Представители департамента напомнили, что на движение влияет не только снижение скорости на дорогах из-за непогоды, но и ремонтные работы, а также небольшие аварии.

"За ситуацией на дороге 24/7 следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД", – сказано в сообщении.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин советовал объезжать лужи, снижать скорость до 40 километров в час и очищать стекла от водного камня в дождливую погоду, чтобы не попасть в ДТП.

Также необходимо увеличивать дистанцию, так как тормозной путь на мокрой дороге больше. Еще одно важное правило – избегать колеи. Кроме того, эксперт рекомендовал не экономить на шинах, поскольку изношенная или некачественная резина ухудшает сцепление с дорогой, в результате чего "машина просто скользит" по дороге.

