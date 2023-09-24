С начала навигации в речные путешествия из Москвы отправились более 270 тыс пассажиров

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более 1,6 тысячи круизных теплоходов приняли и отправили причалы Северного и Южного речных вокзалов с начала навигации. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Дептранса Москвы.

Исполняющий обязанности заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что с начала сезона навигации в речные путешествия отправились более 270 тысяч пассажиров.

Отправляясь в круиз из Москвы, можно увидеть Михайловский дворец в Санкт-Петербурге, Нижегородский кремль, Астраханский кремль, Императорский путевой дворец в Твери, Казанский кремль и многие другие достопримечательности России.

"Мы развиваем речной транспорт и навигацию по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина. Благодаря этому у москвичей появилась возможность увидеть и посетить разные достопримечательности России. Поездки по реке в другие города пользуются большой популярностью", – отметил Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что за прошедшее лето в Москве прогулочные теплоходы совершили больше 30 тысяч рейсов. По сравнению с прошлым годом число судов увеличилось на 15%. За лето прогулочные теплоходы подошли к причалам 96 тысяч раз.