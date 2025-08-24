Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 августа, 08:30

Транспорт

Ограничения на работу сняты в аэропортах Самары и Тамбова

Фото: depositphotos/Shebeko

Аэропорты Самары и Тамбова возобновили работу после ограничений. Гавани вновь принимают и отправляют самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", – пояснил он.

Как отметил Кореняко, в период действия мер в аэропорту Самары на запасные аэропорты ушли пять самолетов. Экипажи, авиадиспетчеры и службы гаваней приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Ранее аналогичные ограничения были отменены в аэропортах Ижевска, Калуги, Кирова, Нижнего Новгорода, Саратова, Пензы, Казани и Нижнекамска. Воздушные гавани этих городов вернулись к штатной работе.

При этом в Казани на запасные аэродромы улетели 12 самолетов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика