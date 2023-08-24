"Уральские авиалинии" заявили об отсутствии угрозы пассажирам при посадке в Минводах

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Угрозы для пассажиров, летевших из Сочи в Екатеринбург, не было. Об этом сообщает телеканал "360", ссылаясь на пресс-службу авиакомпании "Уральские авиалинии".

"Самолет Airbus A321 следовавший по маршруту Екатеринбург-Сочи рейсом U6-306, благополучно приземлился в Минеральных Водах", – рассказали представители авиакомпании.

В пресс-службе отметили, что члены экипажа решили посадить самолет ради более подробной оценки неисправности. На данный момент эксперты проверяют ложное срабатывание сигнализации.

По информации Ura.ru, происшествие случилось на авиалайнере рейса U6–306, а внештатной ситуацией оказалось задымление в багажном отсеке. Однако точную причину ЧП установят специалисты.

Ранее самолет, летевший из Сочи в Екатеринбург, подал сигнал тревоги, после чего экстренно приземлился в Минеральных Водах. По словам представителя служб, самолет во время полета передал информацию о нештатной ситуации и направил запрос на осуществление экстренной посадки.

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