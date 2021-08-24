Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
"АвтоВАЗ" может запустить производство электромобиля Lada в 2027–2028 годах. Об этом на Московском международном форуме автомобилестроения (IMAF) заявил президент компании Николя Мор.
"Мы надеемся, что Lada начнет производство электромобилей в 2027–2028 годах. Это те планы, которые мы будем обсуждать с правительством, как это можно реализовать", – приводит его слова РИА Новости.
В июле Мор отмечал, что на формирование необходимых условий для вывода электрических Lada на российский рынок может уйти до 10 лет. Он подчеркивал, что для производства электромобилей необходима поддержка со стороны государства.
Господдержка производителям электромобилей оказывается уже сейчас. Новые меры, предусмотренные в концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта, могут ввести уже со следующего года. В частности, в 2022 году планируют запустить свободный проезд электромобилей по платным дорогам. Кроме того, для поддержки производителей электротранспорта и аккумуляторов выделят субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов.
Между тем дефицит комплектующих оказывает существенное влияние на график производства "АвтоВАЗа". Компании несколько раз пришлось останавливать работу завода в Тольятти. Нехватка электронных компонентов Bosch сказывается на выпуске Lada Granta, Xray, Largus и Niva, а также модели Renault Logan.
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