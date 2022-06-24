Поезда на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД следуют с установленной скоростью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Скорость движения поездов на участке МЦД-2 и Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) восстановлена. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дептрас. Оперативно".

"Поезда на участке Павшино – Нахабино снова следуют с установленной скоростью. Диспетчеры МЖД принимают меры для ввода в график задержанных поездов", – отмечается в сообщении столичного Дептранса.

О задержке движения составов на данном участке ранее сообщала пресс-служба МЖД. Отмечалось, что некоторые поезда МЦД-2 в сторону Москвы будут отменены.

В пресс-службе уточняли, что корректировки в графике движения поездов вызваны техническими причинами.