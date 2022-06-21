Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трамваи семи маршрутов задерживаются на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На северо-западе Москвы по техническим причинам задерживаются трамваи № 6, 10, 15, 21, 28, 30, 31", – предупредили в ведомстве.

Маршруты следования общественного транспорта временно изменены. Пассажиров попросили внимательно отслеживать объявления водителей.

Ранее в Дептрансе призвали автомобилистов пересесть на общественный транспорт из-за возможных дорожных затруднений вечером вторника, 21 июня. По оценкам экспертов, заторы могут достигать 8 баллов.