Минтранс признал незаконной плату за регистрацию на авиарейсы

Авиакомпании не имеют законных оснований взимать плату за регистрацию на рейс и оформление багажа. Об этом сказано в ответе министерства транспорта РФ на обращение депутата Госдумы Виталия Милонова, пишет News.ru.
Депутат пожаловался в Минтранс на лоукостер "Победа", который в 2018 году заставил пассажиров платить дополнительно 25 евро за регистрацию на рейс в зарубежных аэропортах.
В своем ответе ведомство ссылается на "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов", утвержденные в 2007 году. Согласно этому документу, регистрация пассажиров и оформление багажа признаны "неотъемлемой частью перевозок", причем "расходы, связанные с обеспечением и выполнением указанной перевозки, включаются в пассажирский тариф".
В ведомстве Милонову пообещали направить его обращение в Ространснадзор. При этом в Минтрансе напомнили, что в декабре прошлого года Московская межрегиональная транспортная прокуратура подала в суд на "Победу", потребовав исключить сбор за регистрацию из правил авиакомпании. Однако Щербинский районный суд в иске ММТП отказал. Он признал законной платную регистрацию на рейсы "Победы" за границей.
Платная регистрация в зарубежных аэропортах была введена в конце октября прошлого года. На такой шаг авиакомпания была вынуждена пойти, чтобы не повышать тарифы из-за резкого роста цен на авиатопливо, отметили ее представители. За регистрацию в зарубежном аэропорту пассажиру придется заплатить 25 евро, но онлайн-регистрация на сайте осталась бесплатной. В руководстве лоукостера подчеркивают, что их новые правила – это мотивация клиентов к самостоятельной регистрации для сокращения расходов авиакомпании.
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