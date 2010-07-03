Автоэксперт оценил идею отменить штрафы за тонировку стекол

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Предложение отменить штрафы за тонировку автомобильных стекол прокомментировал партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.
В беседе с RT автоэксперт назвал эту инициативу "популистской", тогда как нынешняя система, по его мнению, "вполне оправданна". Он напомнил, что сейчас в России действуют далеко не самые жесткие ограничения.
"У нас просто запрещено тонировать сильнее положенной нормы лобовое стекло и передние стекла водителя и пассажира", – уточнил Моржаретто. Он добавил, что задние стекла, напротив, "можно хоть черной краской закрасить". В некоторых странах тонировка вообще запрещена, отметил эксперт.
"Люди очень часто, из желания непонятно чего, тонируют все. И фары, и лобовое стекло", – пояснил Моржаретто. По его словам, "получается, что ни их не видно, ни им толком ничего не видно".
Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей. Сейчас за недостаточное светопропускание стекол водителям грозит штраф в размере 500 рублей.
Авторы инициативы считают, что тонировка стекол позволяет сделать автомобиль более комфортным и безопасным. Она экономит средства, уменьшая нагрузку на кондиционер летом, а также защищает от солнечных лучей и света фар встречного потока, пояснили сторонники идеи.
Согласно нынешним правилам, пропускная способность лобового стекла должна быть не ниже 75%, а передних боковых стекол – не менее 70%. С начала года за нарушение этих стандартов в столице оштрафовали более 45 тысяч автомобилистов.
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