Автоэксперт оценил идею отменить штрафы за тонировку стекол

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Предложение отменить штрафы за тонировку автомобильных стекол прокомментировал партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

В беседе с RT автоэксперт назвал эту инициативу "популистской", тогда как нынешняя система, по его мнению, "вполне оправданна". Он напомнил, что сейчас в России действуют далеко не самые жесткие ограничения.

"У нас просто запрещено тонировать сильнее положенной нормы лобовое стекло и передние стекла водителя и пассажира", – уточнил Моржаретто. Он добавил, что задние стекла, напротив, "можно хоть черной краской закрасить". В некоторых странах тонировка вообще запрещена, отметил эксперт.

"Люди очень часто, из желания непонятно чего, тонируют все. И фары, и лобовое стекло", – пояснил Моржаретто. По его словам, "получается, что ни их не видно, ни им толком ничего не видно".

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей. Сейчас за недостаточное светопропускание стекол водителям грозит штраф в размере 500 рублей.

Авторы инициативы считают, что тонировка стекол позволяет сделать автомобиль более комфортным и безопасным. Она экономит средства, уменьшая нагрузку на кондиционер летом, а также защищает от солнечных лучей и света фар встречного потока, пояснили сторонники идеи.

Согласно нынешним правилам, пропускная способность лобового стекла должна быть не ниже 75%, а передних боковых стекол – не менее 70%. С начала года за нарушение этих стандартов в столице оштрафовали более 45 тысяч автомобилистов.